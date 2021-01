16 parejas famosas que encontraron el amor en el set

Recuerda todas las relaciones sólidas de Hollywood que florecieron en el set, desde el romance de décadas de Kurt Russell y Goldie Hawn hasta la historia de amor más reciente de las "llamas gemelas", Megan Fox y Machine Gun Kelly...

Y ahora, en pleno inicio de 2021, los fans de las cultura pop quedaron en shock al descubrir que Harry Styles y Olivia Wilde iniciaron un dulce romance, luego de que el ex One Direction entrara a la producción de Don't Worry Darling, el nuevo thriller psicológico dirigido y producido por la ex de Jason Sudeikis.

Mira este romántico recuento en el clip de arriba.