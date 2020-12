¡Las mejores películas de Navidad para maratonear!

Keeping Up With The Kardashians

El reality show convertido en la plataforma desde donde se proyectaron las carreras de la familia Kardashian Jenner, es un zoom in a la vida personal y profesional de Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Kourtney Kardashian, Kris Jenner, Kendall Jenner y Kylie Jenner, principalmente. Sin embargo también podemos ver de cerca a los integrantes del círculo primario de la poderosa familia, como al encantador Scott Disick o a la ex atleta olímpica Caitlyn Jenner. Las más de 19 temporadas del show muestran detalles de esta familia que acapara los titulares más importantes de la prensa rosa a nivel mundial, mostrando lo que las cámaras han registrado como testigos de excepción en la vida de esta familia, hoy catalogados como una dinastía de la cultura pop. En KUWTK podrás revivir momentos tan icónicos como los matrimonios de Kim, la transición de Caitlyn, el divorcio de Kris y cómo Kylie se convirtió en la billonaria más joven del planeta.