Se viraliza la reacción homofóbica que recibió este fotógrafo por parte de su mamá al invitarla a su boda

Henry, para quien han posado estrellas como Aislinn y Vadhir Derbez, Camila Sodi, Natalia Balurich, Ester Expósito, Danna Paola y muchísimas más, le dijo a su mamá en una llamada: "Me voy a casar. ¿Alguien te lo ha dicho?, quiero invitarte, pero sé que no apruebas que me case con mi novio".

Lamentablemente, su madre no cambió de opinión y le dio una respuesta homofóbica con argumentos religiosos. "No puedo creer que estés hablando en serio… ¿Sabes que eso es un pecado para los ojos de Dios? ¿Lo sabes? Está en la Biblia".