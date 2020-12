10 veces que Reign Disick fue la verdadera estrella de la familia Kardashian en 2020

2020 puede haber sido el mejor año de Reign Disick hasta ahora.

Sí, leíste correctamente. Sabemos que el mundo esencialmente se cerró por completo debido a la pandemia de coronavirus en curso, pero eso no impidió que el hijo menor de Kourtney Kardashian y Scott Disick se robara el centro de atención de su famosa familia, en varias ocasiones.

Para empezar, el joven sorprendió a los fanáticos de Keeping Up With the Kardashians después de que debutó con un nuevo corte de pelo en agosto de 2020. Esto fue un gran problema para los fanáticos de Reign y para su mamá Kourtney, ya que el pequeño había dejado crecer su cabello durante la mayor parte de su vida.