¡El reencuentro de Sheryl Rubio y Lasso!

A través de sus redes, Lasso compartió un video para promocionar su espectáculo Un cuento de Navidad, en el que se paseará por el pasado, presente y futuro de su carrera.

En el clip, un Lasso adolescente youtuber recibe la visita del "Lasso del futuro", y aprovecha de preguntarle cómo están las cosas más adelante...

"Obviamente dejé la música y obviamente me casé", a lo que le responde: "no te retires de la música, y sí, alguien se casó, pero no tú".