Grey’s Anatomy muestra la cruda realidad sobre las muertes por COVID-19

Clack tiene un sitio web llamado Medscape con un artículo titulado "In Memoriam, trabajadores de la salud que han muerto de COVID-19". Cualquiera puede enviar los nombres de colegas, amigos y familiares para que se recuerden.

"Al 1º de julio, la lista incluía más de 1800 nombres de 64 países con edades comprendidas entre los 20 y los 99", dijo Clack. "La última actualización fue el 3 de diciembre, así que no se sabe cuántos nombres hay en ella ahora. La inspiración final provino de (1) el poderoso artículo de The New York Times que mencionó las 100.000 vidas que habíamos perdido a causa de COVID en ese momento (Una Pérdida Incalculable, publicado a fines de mayo) y (2) el movimiento BLM donde los manifestantes sostuvieron los nombres de vidas negras que ahora descansan en el poder. 'El silencio es complice' se convirtió en una llamada de batalla para mí, y el marco de esta episodio fue mi reacción. Es mi pequeña contribución a vivir vidas llenas de sustancia que no se olvidan".