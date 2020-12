Las Kardashian-Jenner anuncian un nuevo reality y más proyectos para 2021

Desde el estreno de la serie KUWTK el 14 de octubre de 2007, ha habido 12 series derivadas en E! incluyendo, Kourtney and Khloe Take Miami, Kourtney and Kim Take New York, Kourtney and Kim Take Miami, Kourtney and Khloe Take the Hamptons, Khloe and Lamar, Sex with Brody, I Am Cait, DASH Dolls, Life of Kylie, Rob & Chyna, Revenge Body with Khloe Kardashian y Flip It Like Disick.