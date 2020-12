Belinda y Christian Nodal finalmente confiesan cómo iniciaron su relación

Sobre el primer encuentro que tuvieron, Nodal dijo: "Me sacó a bailar y no lo vi fuera de lo normal". Agregó: "Se me hizo guapísima. Pasan los meses y pues ya estoy soltero y en La voz [nos reencontramos]. A mí me gustaba demasiado. Al punto que me daban nervios espantosos [estar a su lado]. Me daban hasta tics: me temblaba la boca, los ojos y no me atrevía a hablarle.

Belinda agregó: "había mucho amor desde ahí, desde el principio de La voz".