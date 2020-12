Taylor Swift le sigue los pasos a Bad Bunny y anuncia el lanzamiento de otro gran disco en 2020

"También sé que esta temporada navideña será muy solitaria para la mayoría de nosotros y si alguno de ustedes recurre a la música para lidiar con los seres queridos desaparecidos como yo lo hago, esto es para ustedes", continuó. "Hay 15 pistas en la edición estándar de evermore, pero la edición física de lujo incluirá dos pistas adicionales, right where you left me y it's time to go".