La actriz que interpreta a Yolanda Saldívar en Selena: La Serie teme por su seguridad

La actriz venezolana dijo a Entertainment Weekly "Sonaba fascinante desde el punto de vista de un actor, analizar lo que alguien así ha pasado por sus mentes".

Recuerdo haber trabajado con el director en la escena y me preguntó cómo me sentía. Le dije que me sentía en conflicto. La actriz que hay en mí está fascinada por el viaje de un personaje complejo, pero lo humano que hay en mí tiene todo tipo de sentimientos".

Continuó: ". La actriz que hay en mí también está preocupada por su seguridad. Mucha gente se toma esto muy en serio y piensa que es real, y, en este caso, el personaje es real pero no soy yo. No soy ella.