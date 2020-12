Séssi llegó para meterse En tu piel… ¡Conócela!

Un estilo magnético y libre

"Mi estilo en un poco moderno, Spice Girl, con una mezcla de TLC, si quieres comparar. Como me críe en Nueva York toda mi vida, me han encantado los estilos diferentes, dependiendo de cómo me siento, a dónde voy y cuál es la ocasión", compartió sobre sus looks. "Me encantan lo colores y las cosas exóticas. Lady Gaga es una de mis artistas favoritas. Me gustan las telas y los artículos especiales. Me gusta cambiar de estilo, un día me visto con tenis de plataformas o en un vestido de un color, ropa grande como de tomboy o vintage".

Vas a querer seguirle la pista en 2021, ¡créenos!

"2021 va a ser tremendo para mí. Estoy lista para presentarle más de mi música al mundo donde van a poder ver más sorpresas al estilo de Lady Gaga", dijo. "Tengo proyectos con artistas grandes con los que yo nunca esperé [trabajar]. Lo que me hace diferente es que me dejo inspirar por diferentes culturas, especialmente la europea".

"Estamos filmando videos estilo cortometraje. Tengo muchas qué decir con mis próximos proyectos, donde podrán ver las historias yo quiero contar con mi música", señaló. "Quiero ser una fuente de inspiración para todos aquellos que luchan por sus sueños. También quiero conectar con mi voz, con mis canciones y con las palabras que vienen de mi corazón".

Y advirtió, "Estoy aquí para quedarme y dejar mi huella y espero que lo disfruten".