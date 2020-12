Miley Cyrus explica cómo su matrimonio con Liam Hemsworth fue “un último intento” por salvarse

Instagram

En el momento de su boda, acababa de cumplir 26 años, un momento crucial en cómo veía la trayectoria de su vida.

"Una de las razones por las que me volví sobria fue que acababa de cumplir 26 años y dije, 'Tengo que arreglar mis cosas antes de los 27, porque 27 es el momento en que cruzas ese umbral para vivir o morir como un leyenda'", explicó. "No quería pasar por alto los 27. No quería unirme a ese club. Probablemente a la mitad de los 26, me volví sobria. Luego, a los 27, estaba prácticamente completamente sobria. Luego, como muchas de personas durante la pandemia, me caí. Fue realmente una lucha. Salud mental y ansiedad y todo eso. Me perdí allí, y ahora estoy de vuelta en cinco semanas".

Además, tiene el beneficio de estos últimos años de experiencia vivida. "A principios de 2018, estaba jugando a las casitas, lo que se sintió muy bien en ese momento", recordó. "Ahora tengo esta perspectiva saludable que no tenía antes. Aprendí mucho sobre lo que puedo y no puedo ser para otra persona y lo que puedo y no puedo aceptar para mí".