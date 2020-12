Niurka Marcos estalla en contra de las medidas para contener el coronavirus en un bar

Para Niurka, es impensable que en un bar no se pueda bailar o moverse de su mesa, por ello expuso su queja en Instagram. El video publicado y su mensaje recibió comentarios de apoyo por parte de muchos fans, así como de desaprobación dada la situación del Coronavirus en México, donde en las últimas semanas los casos se han multiplicado a la velocidad registrada al inicio de la pandemia.

"En el bar la negrita les gusta que chupes y comas para que consumas y llevarse el billete, pero no quieren que bailes, que fume. Bueno eso está bien, no hay p**o con eso, pero no puedo bailar, no puedo reír, no puede levantarte, no pues nada porque nada más quiere ganar. C*l*r*s...", escribió Niurka.

El establecimiento le respondió a la polémica estrella, explicando que debe seguir las medidas sanitarias para mantener abierto el local y la fuente de trabajo de sus 70 empleados, que si ella asume el pago de los sueldos de estas 70 personas, "... la pista es toda suya...".

Más detalles, en el video de arriba.