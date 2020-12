Elliot Page, anteriormente conocido como Ellen Page, se declara transgénero

Conozcan a Elliot Page.

El actor, antes conocido como Ellen Page, compartió este martes 1º de diciembre que es transgénero. "Hola amigos, quiero compartirles que soy trans, mis pronombres son él / ellos y mi nombre es Elliot", escribió en un extenso comunicado compartido en las redes sociales. "Me siento afortunado de estar escribiendo esto. De estar aquí. De haber llegado a este lugar de mi vida".

La estrella de Juno, que actualmente protagoniza The Umbrella Academy de Netflix, pasó a detallar las emociones que está experimentando en medio de este anuncio profundamente personal.

"Siento una gratitud abrumadora por las personas increíbles que me han apoyado a lo largo de este viaje. No puedo comenzar a expresar lo extraordinario que se siente al finalmente amar lo que soy lo suficiente para perseguir mi auténtico yo", escribió. "Me han inspirado infinitamente tantos en la comunidad trans. Gracias por su coraje, su generosidad y su trabajo incesante para hacer de este mundo un lugar más inclusivo y compasivo. Ofreceré todo el apoyo que pueda y continuaré luchando por una sociedad más amorosa e igualitaria".

Page también fue sincero sobre sus preocupaciones y temores como persona transgénero. "También pido paciencia. Mi alegría es real, pero también frágil", continuó. "La verdad es que, a pesar de sentirme profundamente feliz en este momento y de saber cuánto privilegio tengo, también tengo miedo. Tengo miedo de la invasividad, el odio, las 'bromas' y la violencia".