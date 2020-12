Los grandes cambios en la vida de Aislinn Derbez

Videos relacionados : El gran aprendizaje de Aislinn Derbez durante la pandemia

La maternidad, su divorcio y la pandemia han transformado a la actriz mexicana.

Aislinn Derbez asegura que la pandemia la ha hecho darse cuenta de las cosas que quiere transformar dentro de ella; y aunque algunas se le han tornado complicadas, la actriz sabe que el resultado la hará crecer como mujer y mamá.

"Una de las lecciones más importantes que venimos a aprender a esta vida, es cómo transformar el dolor en sabiduría.

"Fue mucho cambiar de prioridades, cambiar de creencias y a mí en lo personal me ayudó muchísimo. Fue como una lupa que apuntaba a todo lo que ya no estaba funcionando, a todo lo que hay que cambiar en ti mismo, adentro de mí, de cómo hacerme responsable de las cosas que ya no quiero, que quiero ver diferentes en mí misma".

La actriz encuentra su motivación principalmente en su hija Kailani y en los diferentes proyectos que ha emprendido, como su podcast 'La Magia del Caos', sus productos de cuidado personal y ahora el lanzamiento de su línea de joyería, 'La Magia del Caos x Morena Corazón'.