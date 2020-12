Murió Jerry Demara, ex participante de La Voz México y nominado al Grammy Latino

El cantante de 42 años tenía varios días internado en el Pioneers Memorial Hospital de California. Desde ahí, había denunciado malos tratos a través de un Facebook Live.

"Estoy en el hospital porque tengo un problema en los glúteos. Por error utilicé tres diferentes días, alejados y todo, me inyecté una vitamina y antier me tomé la última, pero de un mismo lado. Tengo seis horas con un dolor del '12'. Ya me tomé todo la habido por haber y llegué aquí al hospital del centro, pero horrible. Son malas personas aquí, mucha prepotencia".