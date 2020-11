Carmen DeLeón te hará creer en el amor a primera vista con Juegas

Si sigues a Carmen, no solo te llamará la atención su música, su estilo también. "Yo lo definiría como algo diferente, fuera de lo normal, porque yo… me gusta vestirme con cosas muy raras. Nunca me gusta vestirme como de un color, o combinar los zapatos con el color de arriba", aseguró. "Me gusta combinar diferentes colores, me gustan mucho los accesorios. También tengo muchos tatuajes, entonces los tatuajes son mis accesorios. Lo definiría como diferente".

Para Carmen, Camilo se ha convertido en una especie de guía a la hora de componer. "Camilo me ayudó mucho a encontrar mi sonido, porque él tiene un sonido muy peculiar, porque él combina lo que es comercial con lo que es su sonido que es como, no sé cómo explicarlo, es como muy diferente".

Por supuesto, ella amaría colaborar con el artista de Vida de Rico, pero también tiene en la mira a J Balvin y a Jesse J.