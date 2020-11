Así, Vadhir Derbez aclara que el crédito de sus logros ha sido por él y no por su padre

Videos relacionados : Vadhir Derbez aclara que el crédito de sus logros ha sido por él, no por su padre

Vadhir se defiende de los haters que afirman que gracias a Eugenio Derbez se ha labrado una carrera.

El apellido Derbez no abre todas las puertas del entretenimiento, y eso es algo que Vadhir Derbez desea que sus seguidores y detractores comprendan. Y es que en medio de su gran logro con su canal de YouTube, el cual alcanzó ya el millón de suscriptores, y el lanzamiento de Buena Suerte con Mario Bautista y Yera ha reavivado las críticas de que si no fuera por su padre, no tendría la misma carrera.

En entrevista para TVyNovelas, el cantante y actor defiende el crédito de sus éxitos.