Lo que opina Polo Morín al ver a Lambda García con su actual novio

Como suele suceder con las parejas de famosos, Polo Morín y Lambda García aún los sigue el recuerdo de su relación.

Ya ha pasado un tiempo desde que los mexicanos terminaron, y hasta ambos presumen de nuevos amores en sus respectivos corazones.

En junio de 2019, Polo escribía en Twitter: "De la manera más respetuosa les quiero pedir que no me pregunten ya, ni me manden cosas relacionadas con mi relación pasada".