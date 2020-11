Tefi Valenzuela habla del silencio de Danna Paola ante las acusaciones contra de Eleazar N

Danna ha mantenido el silencio que desde hace años tiene sobre los detalles de la relación.

Sobre eso opinó recientemente Tefi en el programa Aquí Contigo: "Ella es una chica muy exitosa y muy talentosa, yo creo que todos la conocen por eso y se nota que ha mantenido un poco su vida privada alejada. Sí entiendo que sabe que si quizá hablaría sería muy polémico, porque de por sí ya el caso es polémico y siempre, a pesar de que años atrás no está con él, se le menciona y se le menciona en el caso".

"No podría decirte nada de por qué sí o por qué no, porque yo no la conozco, obviamente la conozco como artista y la respeto mucho y me imagino que sus motivos tendrá".