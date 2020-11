¿Por qué The Weeknd lució heridas y vendas en su cara durante los American Music Awards?

La respuesta a este transgresor look aspecto único se remonta a marzo de este año y no tiene nada que ver la curación lenta de heridas reales.

El fan @BeccaLodahl explicó en Twitter la primera etapa de dicha apariencia: "Para todos los que se preguntan, la cara de The Weeknd luce ensangrentada y desordenada en SNL, porque está promocionando su nuevo cortometraje 'After Hours', que precede a su nuevo álbum del mismo nombre. Lleva el mismo maquillaje y vendas ensangrentadas en el clip After Hours".

En los VMAs promocionaba dos obras, Blinding Light y After Hours, visto como una advertencia contra conducir en estado de ebriedad.