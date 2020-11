Jesy Nelson se retira de Little Mix por problemas de salud

La vocalista previamente habló el año pasado sobre sus problemas de salud mental en el documental de BBC Three Jesy Nelson: Odd One Out. Nelson reveló que las críticas online sobre su apariencia y tipo de cuerpo la llevaron a contemplar el suicidio en 2013.

"La única forma en que puedo describir el dolor es como si me rompieran el corazón constantemente", dijo. "Recuerdo que fui a la cocina y tomé tantas tabletas como pude. Luego, mi ex, que estaba conmigo en ese momento, se despertó y me dijo: '¿Por qué lloras?' Seguí diciendo: 'Solo quiero morir'".