¿Naomi Campbell acusa a Tyra Banks de ser la verdadera chica mala?

"La ira es una emoción. Y, ya sabes, he vivido mi vida frente al mundo y he cometido muchos errores. Soy dueña de mis errores", dijo Naomi durante el panel Forces of Fashion de Vogue, el 17 de noviembre. "He aprendido de mis errores. He crecido, he madurado hasta donde estoy hoy. Todavía soy un trabajo en progreso. Pero mi comprensión de las cosas, la forma en que reacciono a las cosas, la forma en que no reaccionar es de lo que se trata hoy. Viene con el territorio que la gente quiere provocarte y tienes que lidiar con los golpes. Pero... como todos saben, no me van a pisotear".

"No me gusta la gente a mi alrededor que endulza todo... los facilitadores no funcionan para mí", continuó. "Solo puedo aprender si me enseñas y me cuentas mis errores. Si sigues diciendo, 'Sí, sí, sí', la gente para mí no está en mi vida. Intento no tenerla en mi vida. No han hecho nada bueno por mí en mi vida".