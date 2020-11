Shawn Mendes confiesa que estuvo “a punto de arruinar” su relación con Camila Cabello

El cantante habló sobre uno de sus momentos más difíciles con la estrella cubana.

Shawn Mendes nunca volverá a ser el mismo después del crecimiento personal que ha experimentado a través de su relación con Camila Cabello.

Durante una entrevista de Apple Music con Zane Lowe que se emitió este martes 17 de noviembre, Mendes reveló que anteriormente se había considerado sensible y abierto sobre sus batallas con la ansiedad. Pero a través de su romance con su novia, descubrió que no siempre era tan vulnerable como quería.

"Pasé un mes en el que ni siquiera podía comunicarme con ella porque estaba luchando contra la ansiedad y no quería que me viera débil", dijo la cantante de Wonder, de 22 años. "Y estaba a punto de arruinar nuestra relación. Y luego, cuando sales del otro lado, dices, 'Escucha, estoy luchando aquí. Es difícil para mí incluso decirte esto'. Y todo comienza a construirse, crecer y volverse más fuerte, y las raíces se fortalecen, y miras a tu alrededor y piensas, 'Oh, mierda'. Valentía. Eso es valentía. Eso es fuerza".

Para Mendes, aprender a apreciarse a sí mismo ha sido vital para el éxito de la relación.