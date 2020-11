Confundieron a Eugenio Derbez con un indigente

"Llega el 911. Me suben en una camilla y me llevan. No me había bañado. Ya en la ambulancia, me acuerdo que empiezan a decir: 'Posiblemente tenga drogas'. Yo no tomo, no fumo, soy el más sano y estos creen que soy un homeless latino.

Derbez dijo que aunque advirtió que si le extraían sangre se desmayaría, lo hicieron. "Me desmayo, pero alcanzaba a oír".

"[El médico dice] ‘creo que es un ataque al corazón', porque los síntomas son muy parecidos. Me suben a otra camilla y llevan a terapia intensiva; llego y me empiezan a rasurar el pecho, entonces dicen 'electroshocks'".