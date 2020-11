Videos relacionados : ¡¿Camila Fernández está embarazada?!

Algunos fans sugieren que la cantante y Francisco Barba aceleraron su boda por esta razón.

Agosto fue un mes importante para la familia Fernández: en un boda sin precedentes, Camila Fernández, hija del Potrillo, decidió unir su vida a Francisco Barba, con quien había estado saliendo apenas unos meses. La pareja se conoció gracias a sus amigos, quienes hicieron de cupido sin imaginar que las cosas se pondrían tan serias entre ellos rápidamente.

"Me dijeron que según le gustaba. Nos hicieron una comida, fíjate, bien listos, porque a él le dijeron: 'Tienes que conocer a Camila' y a mí me dijeron: 'No, es que tienes que conocer a este niño…' y yo, ok... Era obvio que la hacían para que nos conociéramos y ya ahí fue como un flechazo al corazón y quedé enamorada", compartió en una entrevista hecha en enero.