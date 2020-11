Hailey Bieber aclara la línea del tiempo de su relación con Justin Bieber

"Estaban teniendo muchos pequeños desacuerdos recientemente y una pelea en particular estalló y los hizo decidir 'romper'. Sin embargo, han estado en contacto todo el tiempo y sus sentimientos el uno por el otro no han cambiado", explicó una fuente en marzo de 2018. "Absolutamente volverán a estar juntos y no han terminado, pero ambos necesitan un tiempo fuera el uno al otro". Sin embargo, en mayo, después de algunos avistamientos de Justin con Baskin Champion, E! News confirmó que Selena se había "alejado completamente" del artista y "no estaba interesada en volver a estar con él pronto".

Ese mismo mes, la entonces Hailey Baldwin caminó por la alfombra roja con Shawn Mendes en la Met Gala, lo que provocó rumores de un posible romance entre la modelo y la cantante de Señorita. Sin embargo, la especulación no duró mucho. Pocos días después, Shawn aclaró que eran "muy buenos amigos" en una entrevista con la revista W.

Al mes siguiente, el viejo amor de Hailey volvió a su vida, como lo demuestran sus viajes y sus demostraciones de afecto con Justin.