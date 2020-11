Camilla Luddington responde a las críticas por el uso de mascarillas KN95 en el set de Grey's Anatomy

Hudson Taylor

Todos quedaron con la boca abierte durante el estreno de la semana pasada cuando Derek (Patrick Dempsey) visitó a Meredith (Ellen Pompeo) en un sueño. Luddington le dijo a E! News que ella era una de las pocas personas en el programa que habían sido informadas con anticipación sobre el primer regreso de Dempsey desde la muerte de Derek en 2015. "Me enteré por Krista", dijo. "No sabía que algunos actores no lo sabían. Pensé que todos lo sabíamos, pero supongo que no".

Luddington estaba convencida de que las noticias sobre la aparición de Dempsey se filtrarían antes de que se emitiera el episodio, por lo que se sintió aliviada de que no fuera así. Como ella agregó, "Estoy muy feliz porque hubiera estropeado esta increíble sorpresa para los fanáticos".