¿El manager de Menudo abusó sexualmente del fallecido Anthony Galindo?

Alexis Grullón dijo: "Esa parte de Anthony no la conocemos, la verdad es que éramos… hubiese sido algo que en ese momento en el grupo se hubiese hablado, no hubiese pasado así desapercibido".

Abel Talamantez: "Anthony formó parte de nuestra generación, nosotros jamás… ¿Cómo te explico? Somos hermanos, nadie… algo así no se hubiera tomado tan ligero y no se hubieran quedado callados, no".

Hace unos días, los cantantes habían señalado que ellos tuvieron una grata experiencia en el grupo.