La dulce reacción de Kim Kardashian ante el triunfo de Khloé en los People’s Choice Awards 2020

Charles Sykes/Bravo

Khloé, Kim y el resto del equipo de Kardashian-Jenner tenían otra razón para celebrar: ¡Keeping Up With the Kardashians ganó el People's Choice Award en la categoría Reality Show de 2020!

"¡Dios mío, ganamos el Mejor Reality Show de 2020! ¡¡¡Ustedes no tienen idea de cuánto significa esto para nosotros!!!", tuiteó Kim. "No podríamos haber hecho esto sin nuestros increíbles fanáticos".