Mira cómo Demi Lovato se burló de su compromiso con Max Ehrich en los E! People’s Choice Awards

¡Luces, cámara, acción!

Demi Lovato se robó el show en los E! People's Choice Awards 2020. Este domingo, 15 de noviembre, la cantante de I Love Me, que fue la anfitriona de la ceremonia de este año, inauguró el evento anual con un monólogo de apertura increíblemente divertido y cautivador.

"Ustedes se ven increíbles. ¿Cómo se sienten esta noche?", comenzó la estrella del pop. "Este es literalmente mi show favorito del año, no solo porque me llevé a casa algunos de estos trofeos, sino que es la única entrega de premios decidida en su totalidad por los fanáticos, por lo que cada ganador fue elegido por ustedes".

"Esta noche nuestros presentadores y ganadores estarán aquí en vivo en el escenario..." continuó. "Estoy muy emocionado de estar aquí esta noche porque, honestamente, este año han sido los tres años más largos de mi vida. No me malinterpreten, comenzó increíble".

Con eso, la cantante de Sorry Not Sorry también se tomó un momento para burlarse de su intenso compromiso con Max Ehrich. Los dos terminaron en septiembre, dos meses después de que se comprometieran en julio.