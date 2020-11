Christian Nodal debió pedir permiso para cantar con Ángela Aguilar

"Le pedí permiso a Pepe Aguilar obviamente porque cuida mucho la carrera de Ángela y yo le tengo mucho respeto y cariño porque toda la gira me trataron super bien y me encantó la idea y me gustó mucho. Yo sí estaba asustado porque pensaba que a lo mejor la canción no era la correcta, la indicada".

Contó que la reacción de Pepe también fue positiva: "Me dijo que estaba muy bonita. Cuando le mandé la canción le gustó, le gustó mucho".