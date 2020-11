Lista completa de ganadores de los E! People’s Choice Awards 2020

People's Champion Award: Tyler Perry

Fashion Icon Award: Tracee Ellis Ross

People's Icon de 2020: Jennifer Lopez

Influenciadora Latina de 2020: Gaby Asturias

PELÍCULAS

Actriz de Cine de 2020: Tiffany Haddish – Like a Boss

Estrella de Película de Acción de 2020: Chris Hemsworth - Extraction

Estrella Masculina de Película de Drama de 2020: Lin-Manuel Miranda - Hamilton

Estrella de Película de Comedia de 2020: Joey King – The Kissing Booth 2

Mejor Película de Comedia de 2020: The Kissing Booth 2

TV

Mejor Estrella de Drama de TV 2020: Mandy Moore – This Is Us

Programa de Variedades Diurno: The Ellen DeGeneres Show

Estrella de Comedia de TV de 2020: Sofía Vergara - Modern Family

Mejor Talk Show Nocturno de 2020: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Estrella Femenina de TV de 2020: Ellen Peompeo – Grey's Anatomy

Mejor Show de 2020: Grey's Anatomy

El Concursante de Competición de 2020: Gigi Goode - RuPaul's Drag Race

Show Bingeworthy de 2020: Outer Banks

Show de Sci-Fi/Fantasía de 2020: Wynonna Earp

Show de Comedia de 2020: Never Have I Ever

Estrella de Reality de 2020: Khloé Kardashian – Keeping Up With the Kardashians

Estrella Masculina de TV de 2020: Cole Sprouse – Riverdale

Show de Competición de 2020: The Voice

Reality Show de 2020: Keeping Up With the Kardashians

Show de Drama de 2020: Riverdale

MÚSICA

Mejor Artista Country: Blake Shelton

Artista Masculino Musical de 2020: Justin Bieber

Grupo de 2020: BTS

Artista Latino de 2020: Becky G

Arstista Nuevo de 2020: Doja Cat

Video Musical de 2020: Dynamite – BTS

Colaboración de 2020: WAP – Cardi B ft. Megan Thee Stallion

Soundtrack de 2020: Only The Young de Taylor Swift – Miss Americana

Álbum de 2020: Map of the Soul: 7 – BTS

Canción de 2020: Dynamite – BTS

Artista Femenina de 2020: Ariana Grande

POP CULTURE

Estrella Animal de 2020: Doug The Pug

Mejor Acto de Comedia de 2020: Leslie Jones: Time Machine

Social Star de 2020: Emma Chamberlain

Podcast de 2020: Anything Goes with Emma Chamberlain