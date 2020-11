Olivia Wilde y Jason Sudeikis terminan luego de casi 10 años juntos

Videos relacionados : Olivia Wilde Gives an Update on Kids Otis & Daisy

La pareja de actores son padres de dos niños de 6 y 4 años. Olivia Wilde y Jason Sudeikis van por caminos separados después de estar juntos durante casi 10 años. E! News pudo confirmar que Jason y Olivia han terminado su compromiso de siete años. Según People, los actores se separaron a principios de este año, y una fuente explicó: "Ha sido amistoso y han hecho la transición a una gran rutina de crianza compartida. Los niños son la prioridad y el corazón de la relación familiar. . " La pareja comparte dos hijos, su hijo Otis Alexander, de 6 años, y Daisy Josephine, de 4. En este momento, no está claro qué causó la separación. Las carreras de Jason y Olivia han tenido un gran éxito en el último año, con varios roles que los llevaron a diferentes ciudades de todo el mundo. Más recientemente, Olivia comenzó a filmar la muy esperada Don't Worry Darling, protagonizada por Florence Pugh y Harry Styles. Mientras tanto, Jason ha estado trabajando duro para comenzar la producción de la segunda temporada de la serie Ted Lasso de Apple +. Sin embargo, ambos proyectos han sufrido retrasos debido a la pandemia de coronavirus.