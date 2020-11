Jane Lynch aclaró este viejo rumor sobre Friends

Estos rumores finalmente pueden detenerse…

Durante una entrevista virtual realizada este 12 de noviembre en Watch What Happens Live With Andy Cohen, Jane Lynch respondió a las preguntas de los fanáticos y se le cuestionó sobre un viejo rumor de Friends.

Un entusiasta fan le preguntó, "Jane, ¿son ciertos los rumores de que audicionaste para Phoebe de Friends en aquellos días? ¿Y hay otros papeles importantes para los que recuerdas haber hecho audiciones en los 90s?"

"Nunca hice una audición para Phoebe", confirmó la actriz ganadora de un Emmy. "He visto eso antes, pero eso nunca sucedió".

Por supuesto, los fanáticos saben que el papel icónico de Phoebe finalmente fue para Lisa Kudrow, pero Jane terminó apareciendo en Friends en su última temporada como la agente inmobiliaria Ellen.

Mientras estaba en WWHL, Jane reveló el papel que no consiguió en esa época y por el que se sintió muy mal.

"En los 90s, ¿sabes qué ?, hice una audición para la película A League of Their Own en Chicago y Rosie O'Donnell terminó consiguiendo el papel", explicó. "Pero hice una audición como si tuviera que jugar béisbol, todo. No lo entendí. Fue desgarrador".