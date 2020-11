Jennifer Lopez gana la demanda de 40 millones de dólares que recibió por Hustlers

La publicación informó además que Barbash "afirma que los productores de la película se acercaron a ella antes de la producción para" obtener una renuncia de consentimiento de la Sra. Barbash para la producción de la película y su interpretación definitiva "de ella. Ella se negó a firmar el consentimiento o renunciar a su derechos de privacidad".

La película está basada en un artículo de 2015 de la revista New York Magazine, titulado The Hustlers at Scores, que detalla los eventos de la vida real de Barbash y su tiempo como stripper en Score's Gentlemen's Club en Nueva York.