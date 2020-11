Rebel Wilson reflexiona sobre su año de vida saludable, su novio Jacob Busch y el amor propio

Si bien amarte a ti mismo suena naturalmente simple, Wilson reconoció que puede ser más fácil decirlo que hacerlo.

Cuando las olas la golpearon recientemente contra las rocas en México, dejándola raspada y magullada, "Dije como, 'Oh, me voy a comer el pastelito'. Lo estoy intentando poco a poco", dijo la estrella. "Aunque soy una persona muy segura de sí misma, simplemente no me trataba con el mismo respeto, amor y amabilidad con los que probablemente trataría a otras personas".

En el proceso de modificar sus hábitos, analizó cómo trataría a un niño para mejorar su perspectiva: si no los alimentaría con azúcar y comida chatarra todo el día, ¿por qué haría lo mismo con ella? "De vez en cuando está bien, pero darles eso todos los días no es amar, así que, ¿por qué me haría eso a mí misma?", le dijo a E! "¿Por qué no me valoro a mí misma de la forma en que valoraría a otra persona? No es como si te despertaras de la noche a la mañana y dijeras, 'Oh, ahora me amo más'. Es algo difícil y debes ver por qué puedes haber heredado esos comportamientos o cosas totales que sucedieron en tu vida ".

Entre la revisión de su estilo de vida y su lindo romance con Jacob Busch, el 2020 de Wilson ciertamente ha cambiado su vida. Mira el video de arriba para conocer más sobre lo que tuvo que decir ella sobre su año único.