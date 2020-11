Tefi Valenzuela rompe el silencio y detalla cómo comenzaron las agresiones de Eleazar N

"Creo que si yo no hablo, si no no denuncio, va a haber una quinta chica que sea maltratada y Dios no quiera que ella no corra con la misma suerte que yo y termine muerta". Narró Tefi: "Los policías lo agarraron in fraganti, ha habido testigos, me agarró el médico legista, certificó mis lesiones, creo que en esta ocasión no va a ser tan fácil desmentir algo que está probado en diferentes maneras".

Tefi dijo que al iniciar la relación creía haber encontrado al amor de su vida, pues Eleazar era un hombre "dulce y cariñoso". "Después de varias discusiones, yo ya pensaba terminar porque no me gusta estar en esa inestabilidad, traté terminar con él antes por estos arranques y él decía que iba a cambiar, me prometía que iba tomar alguna terapia".