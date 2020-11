Ana Brenda Contreras presenta de manera inesperada a su nueva pareja

En una reciente entrevista con Despierta América, Ana Brenda fue cuestionada sobre si le afectaba el fugaz romance de Iván Sánchez y Camila Sodi. Notablemente incómoda se limitó a responder

"No, o sea no me afecta, pero me pone nerviosa que me pregunten en un programa, porque a cualquier persona que le pregunten cosas de un ex, que obviamente ya pasó, es como incómodo…".