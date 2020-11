Todo lo que dudó Khloé Kardashian antes de reconciliarse con Tristan Thompson

La host de Revenge Body se sinceró sobre sus sentimientos.

En un nuevo adelanto de Keeping Up With the Kardashians, Khloé Kardashian revela sus dudas sobre reconciliarse con su ex Tristan Thompson. Este tema surge cuando la magnate de Good American le confiesa a su BFF Malika Haqq todos los detalles sobre su relación amistosa con Tristan en medio de la cuarentena.

"Estamos en un lugar realmente bueno", comienza Khloé. "Ha sido de gran ayuda y, cuando estaba aislada, me ayudaba con muchas responsabilidades".

Si bien los antiguos novios se han convertido en buenos amigos, Khloé puede sentir que su ex quiere más.

"Su energía es diferente", continúa. "A él le gusta tocarme los hombros o algo así. Yo digo, 'Ok, te estás poniendo un poco tocón. Él dice, 'Solo quiero que sepas, si alguna vez piensas lo mismo, yo estoy aquí para ti'. Básicamente".

Al escuchar esto, Malika declara, "Todavía está enamorado de ti".

Aunque Khloé es consciente de los sentimientos de Tristan, tiene cuidado de apresurar una reconciliación.