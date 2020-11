Esto es lo que sucede realmente entre Scott Disick y Amelia Hamlin… ¡Y lo que piensa Sofia Richie!

Esta es la segunda vez que se ve al fundador de Talentless saliendo con la hija mayor de Lisa Rinna. Scott y Amelia fueron vistos juntos por primera vez en la lujosa fiesta de cumpleaños de Kendall Jenner en Halloween.

Pero a pesar de sus recientes salidas, una segunda fuente se hace eco de los mismos sentimientos que el primer informante, diciendo que Scott simplemente se está "divirtiendo".

"Está pasando tiempo con diferentes chicas y no está saliendo oficialmente con una sola", explica la otra fuente. "Está soltero y está viendo lo que hay ahí fuera y conociendo gente diferente. Eso es todo lo que pasa con Amelia por ahora".

A principios de octubre, la estrella de Keeping Up With the Kardashians disfrutó de una cena con la modelo Bella Banos. Semanas más tarde, salió con otra modelo, Megan Blake Irwin.

Por supuesto, el estado de soltero de Scott llega unos meses después de que él y Sofia Richie decidieran separarse oficialmente después de tres años juntos. Si bien se separaron en mayo de 2019, no terminaron definitivamente hasta agosto. Sin embargo, él no es el único que juega a las citas.