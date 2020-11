La reacción de Kim Kardashian y su familia a las acusaciones de Larsa Pippen contra Kanye West

Después de que Larsa Pippen culpó a Kanye West por interponerse entre ella y Kim Kardashian, tenemos detalles exclusivos.

El lunes 9 de noviembre, Larsa habló con mucha libertad sobre las estrellas de Keeping Up With the Kardashians en el podcast de Hollywood Raw. Insinuó que Kanye era parte de la razón por la que ahora tiene un "tipo diferente de relación" con Kim.

Larsa dijo: "Si tu esposo se siente amenazado por mi relación contigo, entonces no quiero ser esa persona".