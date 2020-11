Liam Payne estalla después de que reportaran noticias falsas sobre su relación con su hijo Bear

Liam, que ocasionalmente publica fotos de su hijo en las redes sociales, habló sobre la paternidad con Esquire Middle East en 2017, poco después del nacimiento de Bear.

"La gente lo hace parecer como cuando enciendes una bombilla y de repente eres padre y es como... no. [Ser padre] es algo que tienes que aprender y no tengo miedo de decir que se necesita más que un jo**do minuto para que tu cabeza entienda la idea de lo que es", le dijo al medio. "No entender es la parte más difícil... especialmente cuando tienes un niño pequeño que no entiende cómo comunicarse y no puedes entender lo que quiere".