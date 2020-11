¿Por qué la familia de Geraldine Bazán está involucrada en el arresto del ex novio de Danna Paola?

Durante el noviazgo que sostuvo con Danna Paola, mucho se rumoró que el actor habría maltratado verbal y psicológicamente a la cantante varias ocasiones. Estos rumores recobraron fuerza cuando en 2017, la modelo y ex reina de belleza Vanessa López reveló a Hoy haber vivido agresión física y verbal por parte del actor durante los 10 meses que fueron novios.

"No había querido decir nada porque no sabía qué consecuencias me podía traer y además he recibido amenazas por parte de él, y bueno también sirve que toda la gente sabe que si algo me pasa es responsabilidad de él (…) Sí fue una relación con mucha violencia física y agresión verbal", comentó Vanessa.