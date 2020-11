Cómo el arresto de Garrett Hedlund impactó su relación con Emma Roberts

Bruce/javiles/4CRNS / BACKGRID

Pero no fueron Emma o Garrett quienes revelaron inicialmente la historia de su hijo, fue la madre de Emma, Kelly Cunningham. Kelly le contó a un seguidor de Instagram que estaba "muy emocionada" de convertirse en abuela en un futuro cercano, lo que a Emma no le gustó demasiado.

En una entrevista con The Jess Cagle Show de SiriusXM, la estrella de Scream Queens recordó cómo castigó a su madre por contar su secreto. Roberts dijo. "Bueno, la bloqueé solo para probar un punto".

Garrett, por otro lado, se ha mantenido en silencio en todos los frentes, pero eso se debe principalmente a que no tiene presencia en las redes sociales. Anteriormente le explicó a Esquire que aprecia cómo las redes sociales conectan a las personas, pero que no desea unirse a ninguna plataforma. Simplemente dijo, "No soy yo".