Danna Paola vuelve a causar revuelo por su relación con Sebastián Yatra

Muy pocos días después de que Yatra y TINI anunciaran su separación, Danna Paola apareció en la historia.

La mexicana fue señalada como la tercera en discordia luego de que suspicazmente cambiara la letra de su canción Mala Fama.

En vez de decir "Que si me fui con Maluma, no; dicen que Yatra y Ozuna, no; yo duermo sola en mi cama", Danna aseguró que sí se había ido con el colombiano.