Khloé Kardashian vende su alucinante casa en Calabasas por 15 millones de dólares

Koko está lista para despedirse de este increíble lugar.

Khloé Kardashian empieza un nuevo capítulo en su vida.

A finales de mayo, E! News supo que la estrella de Keeping Up With the Kardashians puso a la venta su propiedad en Calabasas, California, por 18,950,000 dólares. La casa, que se encuentra en casi dos acres de tierra pintoresca con vista al cañón de Malibú, fue comprada inicialmente por Khloé a Justin Bieber, por 7.2 millones en 2014. Desde entonces, ella realizó importantes renovaciones en la residencia.