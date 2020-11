Claudia Bahamon y su incesante lucha por el medio ambiente

"Estos espacios son súper importantes y cada vez debe haber más para uno seguir haciendo lo que le gusta en la vida. No es solo ver el foro como tal, sino cada vez a más mujeres que quieren hablar y quieren contar su historia. Y ahora muchas se quedan por fuera, pero el objetivo es generar un impacto positivo" dijo muy emocionada. "¡Y que nos copiemos en el buen sentido de la palabra! Si tienes un grupo de amigas en tu barrio, en tu ciudad y quieres hacer un foro como estos, Go for it!".