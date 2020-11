Examen toxicológico de Xavier Ortiz revela lo que lo llevó a la muerte

Otra versión comenzó a circular en redes: que el dentista de profesión decidió quitarse la vida tras descubrir que padecía una enfermedad terminal. Esto último ha sido desmentido por su ex pareja y madre de su hijo, Carissa de León, quien compartió los resultados del examen toxicológico:

"El reporte toxicológico salió completamente limpio. Eso es importante mencionarlo. Salió perfectamente bien, de salud salió muy bien... Todas las investigaciones que se hicieron respecto a esos dos temas salió bien. Me quedo tranquila sabiendo que no hubo una enfermedad terminal, que no hubo ninguna situación que propiciara esa decisión", contó a De primera mano.