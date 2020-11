Kris Jenner da una rara actualización sobre Rob Kardashian

El único varón del clan Kardashian-Jenner se ha hecho notar más y más en los últimos meses.

Si eres de los que sigue de cerca la vida de las estrellas de Keeping Up With the Kardashians, seguramente sabrás que en años recientes Rob Kardashian prefirió alejarse por completo de las cámaras y sus redes sociales resultaban muy discretas.